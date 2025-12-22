Rapina in centro a Milano 15enne in balia di una banda per 20 minuti | salvato dal padre

È successo domenica in corso Buenos Aires. I carabinieri sono riusciti a bloccare quattro dei presunti aggressori: un ventenne e tre minorenni, tra loro anche una ragazza. Lo hanno accerchiato e si sono fatti consegnare vestiti, scarpe e portafogli. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Rapina in centro a Milano, 15enne in balia di una banda per 20 minuti: salvato dal padre Leggi anche: Rapina in centro a Milano, 15enne in balia di una banda per un'ora: salvato dal padre Leggi anche: Milano, 15enne in balìa di una baby gang per un'ora, salvo grazie al padre Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. La famiglia non è in grado di controllarlo, giudice sposta ragazzino ai domiciliari in comunità; Milano, 15enne rapina coetaneo in parcheggio metro M1: il video dell'aggressione; Milano, rapina all'uscita della metro: arrestati due giovani; Milano, rapina con spray urticante per una collana d’oro: arrestati. Rapina in centro a Milano, 15enne sequestrato per un’ora: arrestati 4 giovani residenti in Bergamasca - Domenica sera in zona Buones Aires: il gruppo si è fatto consegnare vestiti, scarpe, cellulare e portafogli. bergamonews.it

15enne derubato e sequestrato per un’ora in centro a Milano - È rimasto un ora in balia dei suoi aguzzini che lo hanno sequestrato, minacciato spogliato e derubato dei vestiti e del cellulare, obbligandolo anche a prelevare i soldi con la sua carta di credito pr ... rtl.it

Rapina con sequestro di un 15enne a Milano: fermati tre minorenni e un ventenne - Sono tre minorenni e un ventenne i presunti autori della rapina con sequestro avvenuta nella serata di domenica 21 dicembre tra corso Buenos Aires e via ... ilnotiziario.net

Rapina in centro a Milano, 15enne in balia di una banda per un'ora: salvato dal padre x.com

Messina, rapina armata in un centro scommesse: arrestati due giovani, uno è minorenne - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.