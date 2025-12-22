ABBONATI A DAYITALIANEWS Un’operazione rapida e coordinata dei Carabinieri ha permesso di mettere in salvo la vittima di una rapina, recuperare il mezzo sottratto e arrestare uno dei responsabili. L’episodio si è verificato tra Santa Venerina e Acireale, nel Catanese. Aggredito durante il lavoro: vittima un pasticcere. L’allarme è scattato dopo la segnalazione di una rapina appena consumata nel territorio di Santa Venerina. La vittima è un pasticcere di 57 anni, residente a Giarre, che stava effettuando consegne a bordo di un furgone aziendale. L’uomo è stato assalito da più soggetti travisati, che lo hanno aggredito per poi fuggire con il mezzo da lavoro. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Rapina durante le consegne: intervento immediato dei Carabinieri ad Acireale

Leggi anche: Flumeri, esplode la condotta idrica nella Valle Ufita: intervento immediato dei carabinieri

Leggi anche: Rapina un supermercato da minorenne: riconosciuto grazie alle impronte, 22enne finisce in carcere ad Acireale

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Esce dal carcere dopo aver scontato 12 anni per omicidio, arrestato di nuovo per (tentata) rapina in banca - L’uomo, un 50enne originario del nord Italia, aveva scelto Arezzo, ma il doppio colpo in altrettanti istituti bancari cittadini è fallito. msn.com