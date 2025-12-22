Sono entrati in due all'interno di una nota boutique di Portofino, armati di pistola e a volto coperto. Avevano minacciato il titolare ed erano scappati con un ricco bottino. è stato arrestato nei giorni scorsi uno dei due malviventi, fermato dalla Polfer presso la stazione Centrale di Milano. Si. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Rapina con pistola nella boutique Rolex, arrestato a Milano uno dei due malviventi: fermato in stazione Centrale

