Rapina con pistola nella boutique Rolex arrestato a Milano uno dei due malviventi | fermato in stazione Centrale

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono entrati in due all'interno di una nota boutique di Portofino, armati di pistola e a volto coperto. Avevano minacciato il titolare ed erano scappati con un ricco bottino. è stato arrestato nei giorni scorsi uno dei due malviventi, fermato dalla Polfer presso la stazione Centrale di Milano. Si. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

