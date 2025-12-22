Rapina armata sul Viale Giostra arrestati due messinesi tra cui un minorenne

Nella giornata di ieri, sul Viale Giostra, si è verificata una rapina armata. Gli agenti della Polizia di Stato di Messina hanno arrestato due giovani del luogo, di cui uno minorenne, sospettati di aver preso parte all'evento, che includeva anche reati di ricettazione e porto di arma clandestina.

Agenti della Polizia di Stato di Messina hanno arrestato due giovani messinesi, di cui un minorenne, ritenuti responsabili di rapina a mano armata, ricettazione e porto in luogo pubblico di arma clandestina. L'operazione è stata eseguita in esecuzione di due distinte misure cautelari emesse dai G.

