Rapina all' ex primario Urbani arrestato anche il secondo bandito

Lo scorso 27 ottobre aveva partecipato alla rapina ai danni di Pierpaolo Urbani, 75 anni, ex primario del reparto di psichiatria di Vittorio Veneto, aggredito nel pomeriggio del 27 ottobre scorso di fronte alla sua abitazione di via Tiepolo, a Conegliano, da due malviventi che erano riusciti a. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Rapina all'ex primario Urbani, arrestato anche il secondo bandito Leggi anche: Rapina all'ex primario Urbani, fermati i due banditi: la base era a Isola della Scala Leggi anche: Rapina alla stazione di Villa San Giovanni, arrestato il secondo complice Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Daniele Santarelli mette a tacere i rumors di un suo addio alle pantere: «Non mi muovo da Conegliano». Ex primario immobilizzato a terra e derubato del Rolex: arrestato anche il secondo rapinatore - Arrestato a Verona il presunto complice della rapina al medico di Conegliano: misura cautelare eseguita dai Carabinieri. nordest24.it

Pierpaolo Urbani, l'ex primario rapinato del Rolex: arrestato anche il complice del 26enne marocchino. È un 28enne romeno - Arrestato anche il presunto complice del 26enne marocchino che lo scorso 27 ottobre avrebbe rapinato vicino a casa l'ex primario ... msn.com

Pierpaolo Urbani, l'ex primario rapinato ha riconosciuto l’aggressore dalle foto segnaletiche: «Uno di loro è un latitante, avevano pianificato tutto» - Il dolore alla trachea non gli è ancora passato, le contusioni al braccio sono ancora evidenti. ilgazzettino.it

LE LOGICHE DEL POTERE AI TEMPI DI OCCHIU'&DAFFY Calabria 2025. Occhiuto e la via dell’arcobaleno: l’ira funesta della moglie di Daffinà e il “pupillo” primario a tutti i costi - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.