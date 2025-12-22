Rapina al Carrefour Cassiere accoltellato Ventenne in manette
L’irruzione nel tardo pomeriggio al Carrefour di via Torino, a due passi da piazza Duomo. La bottigliata in testa per mettere ko l’addetto alla sicurezza. Il raid contro uno dei cassieri, armato di coltello: "Dammi tutti i soldi che hai". Il fendente a un fianco per impossessarsi dei contanti e la reazione di alcuni clienti, che buttano a terra il rapinatore e chiamano la polizia. È la sequenza choc andata in scena ieri in pieno centro: l’autore del raid, un ventenne italiano incensurato, è stato bloccato dalla polizia; nella colluttazione, ha riportato un taglio al polso ed è stato accompagnato al Fatebenefratelli per essere medicato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
