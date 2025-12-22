Ranieri De Giorgi Jury Chechi | momenti magici di sport e umanità alla ventesima edizione dei Premi Asi
A Sport e Salute il premio per aver realizzato a Caivano un modello di integrazione sociale unico nel suo genere A fare gli onori di casa Claudio Barbaro, sottosegretario al Mase e presidente ASI Claudio Ranieri, Jury Chechi, passando per Ferdinando De Giorgi e tanti altri protagonisti che cristallizzano i valori dello sport. Storie di vita, storie di imprese sportive, storie di straordinaria umanità sono state protagoniste al Salone d’Onore del CONI in occasione della cerimonia di consegna del premio ASI Sport & Cultura. A fare gli onori di Casa Claudio Barbaro. Una giornata ricca di volti, storie e significati. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
