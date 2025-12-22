Ranieri De Giorgi  Jury Chechi | momenti magici di sport e umanità alla ventesima edizione dei  Premi Asi

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Sport e Salute il premio per aver realizzato a Caivano un modello di integrazione sociale unico nel suo genere A fare gli onori di casa  Claudio Barbaro, sottosegretario al Mase e presidente ASI Claudio Ranieri, Jury Chechi, passando per Ferdinando De Giorgi e tanti altri protagonisti che cristallizzano i valori dello sport. Storie di vita, storie  di imprese sportive, storie di straordinaria umanità sono state protagoniste al  Salone d’Onore del CONI in occasione della cerimonia di consegna del premio ASI Sport & Cultura. A fare gli onori di Casa Claudio Barbaro. Una giornata ricca di volti, storie e significati. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

ranieri de giorgi160 jury chechi momenti magici di sport e umanit224 alla ventesima edizione dei 160premi asi

© Secoloditalia.it - Ranieri, De Giorgi,  Jury Chechi: momenti magici di sport e umanità alla ventesima edizione dei  Premi Asi

Leggi anche: Sport, da Ranieri a De Giorgi assegnati i premi Asi

Leggi anche: Da Ranieri a De Giorgi, assegnati premi "Asi Sport e Cultura"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.