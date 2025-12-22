A Sport e Salute il premio per aver realizzato a Caivano un modello di integrazione sociale unico nel suo genere A fare gli onori di casa Claudio Barbaro, sottosegretario al Mase e presidente ASI Claudio Ranieri, Jury Chechi, passando per Ferdinando De Giorgi e tanti altri protagonisti che cristallizzano i valori dello sport. Storie di vita, storie di imprese sportive, storie di straordinaria umanità sono state protagoniste al Salone d’Onore del CONI in occasione della cerimonia di consegna del premio ASI Sport & Cultura. A fare gli onori di Casa Claudio Barbaro. Una giornata ricca di volti, storie e significati. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ranieri, De Giorgi, Jury Chechi: momenti magici di sport e umanità alla ventesima edizione dei Premi Asi

Leggi anche: Sport, da Ranieri a De Giorgi assegnati i premi Asi

Leggi anche: Da Ranieri a De Giorgi, assegnati premi "Asi Sport e Cultura"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Sport, da Ranieri a De Giorgi assegnati i premi Asi A Sport e Salute il premio per aver realizzato a Caivano un modello di integrazione sociale unico nel suo genere - facebook.com facebook

Sport, da Ranieri a De Giorgi assegnati i premi Asi A Sport e Salute il premio per aver realizzato a Caivano un modello di integrazione sociale unico nel suo genere x.com