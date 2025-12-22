I rossoblu ottengono la sesta vittoria consecutiva con i gol di Guatieri e D’Ausilio, chiudendo il girone d’andata da capolista e continuando a stupire nel campionato.. Non si ferma la marcia trionfale della capolista Rangers Qualiano 1998, che ottiene la sesta vittoria consecutiva imponendosi 2-0 contro la Città di Brusciano. Il match, disputato allo stadio comunale Ugo Gobbato di Pomigliano d’Arco, si decide già nel primo tempo: al 11’ segna Guatieri, mentre al 20’ è la volta di D’Ausilio, alla sua prima rete stagionale, che chiude i conti. Con questo risultato, i rossoblu consolidano il primato in classifica, mettendo pressione alla concorrenza e confermandosi squadra da battere, in attesa del prossimo impegno contro il Cardito a Mondragone. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Rangers Qualiano travolgono il Brusciano e consolidano il primato

Leggi anche: Rangers Qualiano travolgono la Liternum 4-0 e si riportano a soli due punti dalla vetta

Leggi anche: Rangers Qualiano: Il Presidente Scamardella fa sognare i tifosi

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Rangers Qualiano travolgono il Brusciano e consolidano il primato.

Qualiano in festa: i Rangers conquistano la Promozione. In finale sconfitto il Passo Eclano - I Rangers, iscritti quest'anno al campionato di Prima Categoria, hanno battuto il Passo Eclano guadagnandosi, attraverso gli spareggi playoff, il passaggio in Promozione. ilmattino.it

Intervista post gara al termine di Brusciano vs Rangers Qualiano Pietro Guatieri - facebook.com facebook