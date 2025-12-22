Rangers Qualiano travolgono il Brusciano e consolidano il primato

I rossoblu ottengono la sesta vittoria consecutiva con i gol di Guatieri e D’Ausilio, chiudendo il girone d’andata da capolista e continuando a stupire nel campionato.. Non si ferma la marcia trionfale della capolista Rangers Qualiano 1998, che ottiene la sesta vittoria consecutiva imponendosi 2-0 contro la Città di Brusciano. Il match, disputato allo stadio comunale Ugo Gobbato di Pomigliano d’Arco, si decide già nel primo tempo: al 11’ segna Guatieri, mentre al 20’ è la volta di D’Ausilio, alla sua prima rete stagionale, che chiude i conti. Con questo risultato, i rossoblu consolidano il primato in classifica, mettendo pressione alla concorrenza e confermandosi squadra da battere, in attesa del prossimo impegno contro il Cardito a Mondragone. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

