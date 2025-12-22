Randstad cerca 3mila lavoratori per le festività 2025

IN VISTA delle Festività aumentano le opportunità di lavoro. A tal proposito, in vista del Natale 2025 Randstad, talent company leader nei servizi HR, è alla ricerca di circa 3.000 lavoratori in tutta Italia. In qualità di partner for talent, attraverso quattro divisioni specializzate affianca le aziende nella creazione di team qualificati e diversificati e i talenti nella costruzione di una carriera professionale gratificante, creando valore concreto per un mondo del lavoro più sostenibile. Gli interessati alle posizioni aperte possono consultare il sito www.randstad.it Per molte posizioni non sono richieste competenze specifiche o esperienza pregressa.

