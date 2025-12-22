Rai1 Cena di Natale – La festa della cucina italiana con Antonella Clerici il 23 dicembre in prima serata
RAI1: “CENA DI NATALE – LA FESTA DELLA CUCINA ITALIANA” CON ANTONELLA CLERICI Una serata evento per celebrare il riconoscimento della Cucina Italiana Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità dell’Unesco Ospiti: Al Bano con il Piccolo Coro dell’Antoniano ed il Piccolo Coro di Caivano, Alfio Bottaro, Massimo Bottura, Peppone Calabrese, Antonino Cannavacciuolo, Clementino, Carlo Conti, Salvatore De Riso, Maddalena Fossati, Mons. Mauro Gambetti, Gianluca Gazzoli, Michela Giraud, Maurizio Lastrico, Fulvio Marino, Alberto Matano, Enzo Miccio, Gianni Morandi, Nek, Noemi, Daniele Persegani e Belen Rodriguez. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
