Rai1 Cena di Natale – La festa della cucina italiana con Antonella Clerici il 23 dicembre in prima serata

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

RAI1: “CENA DI NATALE – LA FESTA DELLA CUCINA ITALIANA”    CON ANTONELLA CLERICI   Una serata evento per celebrare il riconoscimento della Cucina Italiana Patrimonio Culturale Immateriale   dell’Umanità dell’Unesco     Ospiti: Al Bano con il Piccolo Coro dell’Antoniano ed il Piccolo Coro di Caivano, Alfio Bottaro, Massimo Bottura,   Peppone Calabrese, Antonino Cannavacciuolo, Clementino, Carlo Conti, Salvatore De Riso, Maddalena Fossati, Mons.   Mauro Gambetti, Gianluca Gazzoli, Michela Giraud, Maurizio Lastrico, Fulvio Marino, Alberto Matano, Enzo Miccio,   Gianni Morandi, Nek, Noemi, Daniele Persegani e Belen Rodriguez. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

