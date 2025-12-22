Non erano soddisfatti del bottino: un giubbotto, un maglione, un paio di scarpe, lo smartphone e il portafogli. Volevano anche accedere alla sua carta prepagata e rapinare il ragazzo di 15 anni che avevano bloccato dei soldi che la famiglia avrebbe appositamente caricato. Ma questa loro scelta ha. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Ragazzo di 15 anni rapinato e sequestrato da una baby gang: "Ti prego papà ricarica la carta"

Leggi anche: Ragazzino rapinato e rapito per un'ora da una baby gang a Milano: salvo grazie a una chiamata del papà

Leggi anche: Saronno, tredicenne aggredito e rapinato da una baby gang

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Stazione di Bergamo, la lunga scia di denunce sbeffeggiate dal maranza: violato 9 volte il foglio di via «Bravo il 15enne rapinato a chiamare la polizia; Ragazzo accerchiato, aggredito e rapinato per strada a Milano da una gang; Otto ragazzini rapinati in poche ore dalle baby gang: arrestato un 19enne; Pistola contro un ragazzo davanti al Burger King, poi la rapina al negozio poké con lo scooter appena rubato.

Rapina in corso Buenos Aires a Milano, ragazzo di 15 anni in balia di una banda per un'ora: a salvarlo la telefonata del papà - I carabinieri sono riusciti a bloccare quattro dei presunti aggressori: un ventenne e tre minorenni, tra loro anche una ragazza. milano.corriere.it

Vogliono le sue scarpe, la giacca e i soldi: banda di giovanissimi rapina un 15enne in Corso Buenos Aires a Milano - Il primo è stato portato a San Vittore, gli altre tre al Beccaria ... fanpage.it

15enne picchiato e rapinato in metro a Milano da un gruppo di giovani, il video dell'agguato: un arresto - Un arresto a Milano, dove un ragazzo di 15 anni è stato fermato per rapina aggravata in concorso ai danni di un coetaneo. virgilio.it