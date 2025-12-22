Ragazzine violentate ferocemente a Sesto San Giovanni | subito a processo il 40enne accusato che punta a un eventuale sconto di pena

Sesto San Giovanni (Milano), 22 Dicembre 2025 - Giudizio immediato per il 40enne italiano che lo scorso agosto ha pedinato fino a casa, sequestrato e violentato per due ore due ragazzine di 15 e 16 anni. L'ha deciso la gup del Tribunale di Monza Francesca Bianchetti accogliendo la richiesta della Procura monzese per l'imputato di violenza sessuale, rapina e sequestro di persona. Il 40enne intende scegliere il rito abbreviato per contare sullo sconto di un terzo della pena in caso di condanna. Chi è il predatore sessuale di Sesto: liceali pedinate dal parco a casa e poi 20 minuti di orrore e violenze La serata delle ragazzine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

