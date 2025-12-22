Inter News 24 Rafinha annuncia l’addio al calcio, il commovente messaggio del centrocampista ex Inter e Barcellona – VIDEO. Rafinha Alcántara dice basta. L’ex trequartista dell’ Inter, figlio di Mazinho e fratello di Thiago, ha annunciato ufficialmente il ritiro dal calcio giocato tramite un video su Instagram. Una decisione sofferta, arrivata dopo l’ultimo lungo infortunio e la fine dell’esperienza all’Al-Arabi. QUI: le notizie più rilevanti del giorno in casa Inter. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rafinha Alcantara (@rafalcantara) IL MESSAGGIO – « Ciao a tutti. Dopo un po’ di tempo lontano dai campi e dopo un lungo recupero, oggi voglio condividere qualcosa di importante per me. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Rafinha annuncia l’addio al calcio, il commovente messaggio dell’ex Inter – VIDEO

