Rafforzamento delle équipe multidisciplinari | finanziamento nazionale all’Università per un nuovo master gratuito
All’Università di Parma arrivano 570mila euro per l’attivazione di un nuovo master gratuito di I livello: “Specializzazione in metodi e pratiche di rafforzamento dei percorsi di presa in carico e accompagnamento sociale”. Il progetto dell’Ateneo è risultato infatti tra i vincitori del bando del. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
