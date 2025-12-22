All’Università di Parma arrivano 570mila euro per l’attivazione di un nuovo master gratuito di I livello: “Specializzazione in metodi e pratiche di rafforzamento dei percorsi di presa in carico e accompagnamento sociale”. Il progetto dell’Ateneo è risultato infatti tra i vincitori del bando del. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Rafforzamento delle équipe multidisciplinari: finanziamento nazionale all’Università per un nuovo master gratuito

