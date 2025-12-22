Raffaella Fico accuse choc dopo il dolore della perdita del bambino Ma i fan sono con lei

Sono passati pochi giorni da quando Raffaella Fico ha dovuto dare un drammatico annuncio. Lei e il compagno, il calciatore Armando Izzo, hanno infatti perso il bambino che aspettavano. Un dolore enorme, che ha spinto Raffaella a cancellare anche le foto della gravidanza pubblicate sui social. Tantissimi i messaggi di affetto arrivati all’ex compagna di Mario Balotelli. Lei stessa aveva scritto sui social: “Quanto ti ho desiderato, sarai per sempre nei nostri cuori. Il nostro piccolo leoncino vola alto”. A corredo della frase, l’immagine di un bambino con le ali, simbolo di quel piccolo che ora non c’è più. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.itImmagine generica

