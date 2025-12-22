Raffaella Fico accuse choc dopo il dolore della perdita del bambino Ma i fan sono con lei

Sono passati pochi giorni da quando Raffaella Fico ha dovuto dare un drammatico annuncio. Lei e il compagno, il calciatore Armando Izzo, hanno infatti perso il bambino che aspettavano. Un dolore enorme, che ha spinto Raffaella a cancellare anche le foto della gravidanza pubblicate sui social. Tantissimi i messaggi di affetto arrivati all’ex compagna di Mario Balotelli. Lei stessa aveva scritto sui social: “Quanto ti ho desiderato, sarai per sempre nei nostri cuori. Il nostro piccolo leoncino vola alto”. A corredo della frase, l’immagine di un bambino con le ali, simbolo di quel piccolo che ora non c’è più. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

"Vola alto cuore mio". Con queste parole, Raffaella Fico rompe il silenzio sui social dopo la perdita del bambino che aspettava insieme al calciatore Armando Izzo. La coppia, in attesa del figlio da 5 mesi, aveva annunciato la tragedia lo scorso 15 dicembre. - facebook.com facebook

Un momento tragico e di profondo dolore ha colpito Raffaella Fico e Armando Izzo. A rendere pubblica la notizia è stato il calciatore x.com