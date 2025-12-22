Raduno natalizio in auto d' epoca

Ieri mattina (domenica 21 dicembre) Palermo si è svegliata all'insegna delle auto d'epoca per festeggiare l'inizio della settimana natalizia. I gruppi "Passione, auto e moto d'epoca Palermo" e "Fiat 500 & 126 Palermo" si sono riuniti per colorare questa domenica da veri appassionati di ogni mezzo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

