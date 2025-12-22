Voci di donne, geografie sonore e nuove narrazioni musicali tra tradizione e contemporaneità. Quattro serate di musica gratuita dedicate alla creatività delle donne: protagoniste Beth Orton, Ada Montellanico, Ginevra Di Marco, Indra Rios-Moore Dal 26 al 29 dicembre il Complesso monumentale di Santa Maria la Nova, in piazza Santa Maria la Nova 44 Napoli, ospita “ Racconti al femminile “, la rassegna gratuita che esplora e celebra i nuovi linguaggi sonori plasmati dalle donne. Giunta alla terza edizione, l’iniziativa è promossa e finanziata dal Comune di Napoli e rientra nel ricco cartellone di “Natale a Napoli”, offrendo a cittadini e visitatori un percorso musicale di grande qualità nel corso delle festività. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - “RACCONTI AL FEMMINILE” Quattro serate di musica gratuita dedicate alla creatività delle donne: protagoniste Beth Orton, Ada Montellanico, Ginevra Di Marco, Indra Rios-Moore

Leggi anche: Racconti al femminile, quattro serate di musica gratuita dedicate alla creatività delle donne

Leggi anche: Ad Avellino torna Contemporary Speech: due serate dedicate alla musica visionaria e contemporanea

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Racconti al Femminile 2025: quattro serate di musica che celebrano la creatività delle donne; Racconti al Femminile: quattro serate di musica da non perdere; «Racconti al femminile», quattro artiste a Santa Maria la Nova: Beth Orton, Ada Montellanico, Ginevra Di Marco e Indra Rios-Moore; Quattro serate di musica gratuita dedicate alla creatività delle donne.

Racconti al Femminile 2025: quattro serate di musica che celebrano la creatività delle donne - Il Complesso monumentale di Santa Maria la Nova diventa, dal 26 al 29 dicembre, il cuore pulsante della musica al femminile con la terza edizione di Racconti al Femminile, rassegna ... ilmattino.it