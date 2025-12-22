Raccolta vetro Asia ripristina il ritiro con cadenza settimanale
Tempo di lettura: < 1 minuto L’Asia comunica che il servizio di raccolta vetro, per le utenze domestiche della città servite dal porta a porta, è tornato ad essere settimanale. Pertanto, a partire da oggi le utenze residenti nella zona A (Ponticelli, Capodimonte, Cretarossa, Pacevecchia, MellusiAtlantici, FontanelleVia Avellino, Centro storico) dovranno esporre il rifiuto in questione ogni domenica, dalle ore 20 alle 24. Mentre nella zona B (rione Libertà, Ferrovia) il vetro andrà conferito ogni lunedì, dalle ore 12,30 alle 14,30. Tutti dovranno utilizzare il secchiello giallo o il carrellato verde in dotazione al proprio condominio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
