raccolta rifiuti rinnovato contratto a salerno pulita

Tempo di lettura: 2 minuti È stato approvato nella seduta del consiglio comunale di Salerno che si è svolta questa mattina il nuovo contratto di servizio che affida ancora una volta e per i prossimi cinque anni a Salerno Pulita società partecipate al 100% del Comune di Salerno i servizi di raccolta dei rifiuti e spazzamento. La relazione durante la seduta è stata affidata alle parole dell’assessore all’ambiente del Comune di Salerno Massimiliano Natella che ha ricordato come dal 2021 la raccolta differenziata sia cresciuta passando dal 58% del 2021 al 74 del 2025. Questo ha consentito una serie di risparmi nella gestione portando ad accumulare fondi per circa 2 milioni di euro l’anno che il Comune di Salerno ha potuto reinvestire in altri servizi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

