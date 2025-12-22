Durante le festività natalizie Bari si prepara ad accogliere un numero maggiore di residenti e turisti con servizi di igiene urbana rafforzati e una proroga del porta a porta per le utenze non domestiche fino all’11 gennaio 2026. La decisione è stata assunta dalla giunta comunale, su proposta. 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - Raccolta rifiuti potenziata e porta a porta per gli esercenti prorogato: a Bari servizi rafforzati fino all’11 gennaio

