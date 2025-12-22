Mancano ormai pochissimi giorni a Natale e la domanda, per molte famiglie, sorge spontanea: i rifiuti verranno ritirati?Come ha fatto sapere Gelsia Ambiente, durante le festività natalizie i servizi subiranno alcune variazioni. In modo particolare, Il servizio di raccolta rifiuti sarà sospeso. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

© Monzatoday.it - Raccolta rifiuti durante le feste di Natale: in quali giorni non verrà effettuata

Leggi anche: Rifiuti, sciopero Asia: ecco quando non verrà effettuata la raccolta

Leggi anche: Raccolta rifiuti a Reggio Calabria, ecco come cambia durante le feste di Natale: le informazioni utili

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Notizie - Festività natalizie: avviso variazioni al servizio di raccolta rifiuti; Raccolta Rifiuti e Piattaforma Ecologica durante le festività natalizie 2025; Raccolta rifiuti a Reggio Calabria, ecco come cambia durante le feste di Natale: le informazioni utili; Raccolta rifiuti: le modifiche in occasione delle festività natalizie.

Raccolta rifiuti durante le feste di Natale: in quali giorni non verrà effettuata - Quali sono i giorni in cui i servizi di raccolta non verranno effettuati e quali in cui le discariche rimangono chiuse ... monzatoday.it