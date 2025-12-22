Raccolta rifiuti durante le feste di Natale | in quali giorni non verrà effettuata
Mancano ormai pochissimi giorni a Natale e la domanda, per molte famiglie, sorge spontanea: i rifiuti verranno ritirati?Come ha fatto sapere Gelsia Ambiente, durante le festività natalizie i servizi subiranno alcune variazioni. In modo particolare, Il servizio di raccolta rifiuti sarà sospeso. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Leggi anche: Rifiuti, sciopero Asia: ecco quando non verrà effettuata la raccolta
Leggi anche: Raccolta rifiuti a Reggio Calabria, ecco come cambia durante le feste di Natale: le informazioni utili
Notizie - Festività natalizie: avviso variazioni al servizio di raccolta rifiuti; Raccolta Rifiuti e Piattaforma Ecologica durante le festività natalizie 2025; Raccolta rifiuti a Reggio Calabria, ecco come cambia durante le feste di Natale: le informazioni utili; Raccolta rifiuti: le modifiche in occasione delle festività natalizie.
Raccolta rifiuti durante le feste di Natale: in quali giorni non verrà effettuata - Quali sono i giorni in cui i servizi di raccolta non verranno effettuati e quali in cui le discariche rimangono chiuse ... monzatoday.it
Rifiuti, i servizi di Plures Alia durante le feste: modifiche nelle raccolte porta a porta - Mercoledì 24 e mercoledì 31 dicembre subiranno chiusure anticipate gli sportelli di Firenze (via Nigetti, aperto fino alle 13), quello di Prato (via Paronese, aperto fino alle 13) e quello di Pieve a ... msn.com
Servizi Aprica a Brescia, ecco cosa cambia durante le feste - Raccolta rifiuti, centri di raccolta e sportelli: il calendario aggiornato dal 25 dicembre al 6 gennaio. quibrescia.it
Come avverrà la raccolta rifiuti di Quendoz e Aprica nelle festività. #aostasera #ambiente x.com
VARIAZIONE CALENDARIO RACCOLTA DIFFERENZIATA Si avvisa la popolazione che negli ultimi giorni del mese di dicembre 2025, il ritiro dei rifiuti subirà delle variazioni come riportato nel calendario della raccolta dir 2025. - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.