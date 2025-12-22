Raccolta firme del nuovo comitato | Spostare la palazzina strategica
"Un segnale di attenzione civica e di senso di responsabilità collettiva". Con queste premesse si è appena costituto " Memoria e Futuro per Monte San Giusto ", comitato cittadino autonomo e apolitico, nato dalla volontà di un gruppo di residenti. "L’obiettivo principale – spiega una delle promotrici, Carla Pierini – è raccogliere segnalazioni, stimolare il dibattito pubblico e individuare soluzioni praticabili alle criticità che emergono nella quotidianità. Altro punto fondamentale è la disponibilità al dialogo e collaborazione con l’amministrazione comunale. Il comitato non intende porsi in contrapposizione, ma piuttosto come interlocutore costruttivo: solo attraverso il confronto si ottengono risultati". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
