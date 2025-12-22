"Un segnale di attenzione civica e di senso di responsabilità collettiva". Con queste premesse si è appena costituto " Memoria e Futuro per Monte San Giusto ", comitato cittadino autonomo e apolitico, nato dalla volontà di un gruppo di residenti. "L’obiettivo principale – spiega una delle promotrici, Carla Pierini – è raccogliere segnalazioni, stimolare il dibattito pubblico e individuare soluzioni praticabili alle criticità che emergono nella quotidianità. Altro punto fondamentale è la disponibilità al dialogo e collaborazione con l’amministrazione comunale. Il comitato non intende porsi in contrapposizione, ma piuttosto come interlocutore costruttivo: solo attraverso il confronto si ottengono risultati". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Raccolta firme del nuovo comitato: "Spostare la palazzina strategica"

Leggi anche: Giustizia, via al comitato del No. E spunta la raccolta delle firme

Leggi anche: Referendum sulla riforma della giustizia, Grosso presidente del Comitato del No. Da lunedì la raccolta firme della maggioranza

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Giustizia, via al comitato del No. E spunta la raccolta delle firme; Raccolta firme del nuovo comitato: Spostare la palazzina strategica; L' nel Comitato per il NO al referendum sulla giustizia; Referendum, ecco il mini comitato delle firme.

Raccolta firme del nuovo comitato: "Spostare la palazzina strategica" - "Un segnale di attenzione civica e di senso di responsabilità collettiva". msn.com