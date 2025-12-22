Al Quirinale si è tenuta una cerimonia ufficiale in cui il presidente ha consegnato il Tricolore ai portabandiera italiani pronti a partire per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026. L'evento ha visto la partecipazione di rappresentanti delle squadre sportive nazionali e si è svolto in un clima formale e rispettoso.

Un incontro solenne al Quirinale ha segnato la cerimonia di consegna del Tricolore ai portabandiera degli atleti italiani in partenza per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto la delegazione azzurra composta da sportivi, tecnici e dirigenti. La rappresentanza era guidata dal presidente del Coni Luciano Buonfiglio e dal presidente del Comitato Italiano Paralimpico Marco Giunio De Sanctis. La cerimonia si è aperta con l’Inno nazionale, eseguito da un quartetto d’archi del Teatro dell’Opera di Roma, seguita dagli interventi dei vertici sportivi e del ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Quirinale, Mattarella consegna il Tricolore agli atleti azzurri di Milano-Cortina

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