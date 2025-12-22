Quest’anno a Natale cucino io do il cambio alla suocera Mi sono ritrovato a 18 anni su una scialuppa con una nave in fiamme che stava per affondare | parla Alessandro Borghese
Quest’anno, a Natale, Alessandro Borghese passa dall’altra parte del tavolo e prende in mano i fornelli di casa. Dopo aver affrontato sfide professionali e progetti di successo, decide di dedicarsi alla famiglia e preparare il pranzo natalizio. È un gesto che riflette il desiderio di condividere momenti autentici e di riscoprire il valore della convivialità. Un’occasione per creare ricordi semplici e significativi insieme ai propri cari.
Quest’anno, a Natale, Alessandro Borghese passa dall’altra parte del tavolo e prende in mano i fornelli di casa. “ Stavolta cucino io, do il cambio alla suocera che ha sempre cucinato”, racconta in un’intervista a Vanity Fair, a pochi giorni dalle feste. Cosa preparerà? Niente menu monumentali, ma piatti che parlano di famiglia e di mestiere, come le zeppolette fritte con le acciughe a pranzo, le bollicine immancabili e qualche ricetta presa direttamente dalla carta dei suoi ristoranti, “per permettere alla famiglia di assaggiarli”. Nella stessa intervista a Vanity, Borghese lega il rito del Natale a un momento storico per la gastronomia italiana, appena riconosciuta patrimonio immateriale dell’Unesco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
