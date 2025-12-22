Questa sera gioca l’Inter ma è l’Under 23 contro l’Union Brescia | a che ora e dove vederla

Inter Under 23. Archiviare le polemiche e ripartire dal campo. È questo l’obiettivo dell’ Inter Under 23, attesa questa sera dalla trasferta contro l’ Union Brescia, valida per la 19a giornata del Girone A di Serie C. Un appuntamento delicato per i nerazzurri, reduci dal passo falso casalingo contro la Giana Erminio e da una settimana tutt’altro che semplice. L’ultimo turno ha lasciato strascichi pesanti in casa interista. La sconfitta interna, maturata anche a causa dell’episodio che ha visto protagonista in negativo il portiere Melgrati – poi squalificato per due giornate – ha acceso il dibattito e aumentato la pressione su una squadra che non vince da quattro partite. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

