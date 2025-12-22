Quei verbali scomparsi Presunto giallo a Garlasco il consulente rompe il silenzio

Negli ultimi giorni il dibattito mediatico attorno al delitto di Garlasco si è riacceso dopo che alcuni organi di informazione hanno parlato della presunta scomparsa di un verbale manoscritto redatto nel 2014 sulla compatibilità di due tracce di Dna. Una circostanza definita da alcuni come “grave”, soprattutto alla luce delle successive valutazioni dell’esperto sul “Dna degradato e non comparabile”, ricostruzioni che hanno alimentato dubbi e interrogativi su uno dei passaggi tecnici più delicati del procedimento giudiziario. Di fronte a queste ricostruzioni, una delle persone direttamente coinvolte ha scelto di intervenire in modo diretto e deciso per respingere ogni accusa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: Pasquale La Rocca rompe il silenzio sul presunto flirt con Barbara d'Urso

Leggi anche: Martina De Ioannon rompe il silenzio: la verità sul presunto tradimento a Ciro Solimeno

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La perizia del delitto di Garlasco: Dna di Sempio sulle unghie di Poggi

TARANTO - “Ci spingono a fare verbali come se fossimo contabili del Comune, ma solo il 10% incassa davvero”. Parla un agente della Polizia Locale, voce anonima per timore di ritorsioni. Descrive un meccanismo che piega i controlli stradali alla corsa delle - facebook.com facebook