Quattro milioni per il nuovo acceleratore lineare | in Gazzetta ufficiale il decreto per il San Giovanni di Dio
Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto che rende operativo il finanziamento destinato all’Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per potenziare la struttura radioterapica. Attraverso l’articolo 4-quinquies viene infatti recepito l’emendamento presentato da Calogero Pisano e approvato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
