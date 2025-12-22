Quasi sei su dieci dovranno riqualificarsi entro il 2027
IL FUTURO del lavoro è già qui, e non aspetta nessuno. Secondo il World Economic Forum (2025), quasi il 60% dei lavoratori dovrà affrontare un percorso di riqualificazione entro il 2027. Non si tratta di un’allerta esagerata: nel 2026, il 30% delle attività di routine sarà automatizzato dall’intelligenza artificiale generativa, con conseguenze drastiche sui ruoli tradizionali. Ma se l’IA minaccia 85 milioni di posti di lavoro, ne creerà 97 milioni in settori digitali, ecosistemi dati, cybersecurity, innovazione green e supply chain resilienti. In pratica, il lavoro che scompare lascia spazio a quello che richiede competenze nuove, digitali e comportamentali insieme. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
