Nicola Porro, dopo aver lasciato il testimone ad Alessandro Sallusti per i suoi quotidiani 10 Minuti, torna questa sera, lunedì 22 dicembre, con un nuovo appuntamento di Quarta Repubblica, il talk show dedicato all’attualità politica ed economica, in onda in prima serata su Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 22 dicembre 2025. Al centro della puntata, lo sgombero del centro sociale Askatasuna e le successive reazioni, sfociate in scontri di piazza a Torino. A seguire, il caso della cosiddetta “ famiglia nel bosco ”, dopo che la Corte d’Appello dell’Aquila ha rigettato il reclamo dei legali contro l’ordinanza del Tribunale per i Minorenni che, a partire dal 20 novembre scorso, ha sospeso la responsabilità genitoriale a Nathan e Catherine e disposto il trasferimento dei figli in una casa-famiglia. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Quarta Repubblica: Porro tra Askatasuna, famiglia nel bosco e Garlasco

Leggi anche: Quarta Repubblica: Porro tra polemiche di “Più libri più liberi”, sicurezza e Garlasco

Leggi anche: Quarta Repubblica: Porro tra call center, giustizia e il legame tra sinistra e mondo islamico

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

MEDIASET – RETEQUATTRO * “QUARTA REPUBBLICA” – 22/12: «SGOMBERO ASKATASUNA E FAMIGLIA NEL BOSCO, PORRO CON SALLUSTI E DI PIETRO TRA GLI OSPITI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING).

Quarta Repubblica: Porro tra Askatasuna, famiglia nel bosco e Garlasco - Quarta Repubblica: Nicola Porro torna in prima serata su Rete4 con il caso Askatasuna, 'famiglia nel bosco' e Garlasco. davidemaggio.it