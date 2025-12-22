Quanto ha speso Conor McGregor per il suo matrimonio a Roma nel castello che scelsero Totti e Ilary
L'ex lottatore MMA non ha badato certo ai costi per realizzare le nozze nella cornice della Capitale e ha voluto festeggiare due volte: con un party esclusivo in un hotel extra-lusso e un altro nella location del Castello di Torcrescenza. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Conor McGregor si sposa: il matrimonio in gran segreto a Città del Vaticano, ma la Santa Sede non approva
Leggi anche: Conor McGregor a Roma per la BKFC 83
