Quanto ha speso Conor McGregor per il suo matrimonio a Roma nel castello che scelsero Totti e Ilary

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex lottatore MMA non ha badato certo ai costi per realizzare le nozze nella cornice della Capitale e ha voluto festeggiare due volte: con un party esclusivo in un hotel extra-lusso e un altro nella location del Castello di Torcrescenza. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Conor McGregor si sposa: il matrimonio in gran segreto a Città del Vaticano, ma la Santa Sede non approva

Leggi anche: Conor McGregor a Roma per la BKFC 83

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

ha speso conor mcgregorQuanto ha speso Conor McGregor per il suo matrimonio a Roma nel castello che scelsero Totti e Ilary - L'ex lottatore MMA non ha badato certo ai costi per realizzare le nozze nella cornice della Capitale e ha voluto festeggiare due volte: con un party esclusivo ... fanpage.it

ha speso conor mcgregorConor McGregor si sposa: il matrimonio in gran segreto a Città del Vaticano, ma la Santa Sede non approva - Il campione UFC convola a nozze con la storica fidanzata Devlin Dee dopo 17 anni insieme, ma la Santa Sede esprime perplessità ... ilfattoquotidiano.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.