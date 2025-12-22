Mariah Carey da tantissimi anni è nota anche come la “Regina del Natale”, per merito della super hit “All I Want for Christmas Is You”, pubblicata nel 1994. Secondo Forbes, poco dopo la sua release, il brano ha portato 60 milioni di dollari di royalties nelle casse della popstar: da allora il valore della canzone non ha fatto che aumentare, aggiungendo milioni di dollari al capitale della cantante anno dopo anno. La rivista economica ha segnalato che il brano in un’analisi eseguita da da The Economist incassa una media di 2,5 milioni di royalties. Per il New York Post, la cifra si agirebbe sui 3 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Quanto guadagna ogni anno “All I Want For Christmas Is You”? di Mariah Carey? L’indagine di Forbes

Leggi anche: Quanto guadagna Mariah Carey solo con "All I Want For Christmas Is You". La cifra esorbitante

Leggi anche: “È arrivato il momento!”: Mariah Carey come ogni anno apre le danze di “All I Want For Christmas Is You”. A Las Vegas da novembre lo show del Natale – VIDEO

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Quanto guadagna Mariah Carey solo con All I Want For Christmas Is You. La cifra esorbitante; 'All I Want For Christmas' non è più la canzone n1 del Natale, un altro brano l'ha superata; Testo, significato e traduzione di All I Want for Christmas is You, Mariah Carey e la canzone più amata del Natale; Mariah Carey alla Cerimonia delle Olimpiadi 2026, con All I Want for Christmas is You incassa 3 milioni l'anno.

Mariah Carey quanto guadagna con All I want for Christmas is you - Mariah Carey è senza dubbio la regina del Natale grazie alla sua iconica canzone “All I Want For Christmas Is You”. novella2000.it