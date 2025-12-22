Quanto guadagna ogni anno All I Want For Christmas Is You? di Mariah Carey? L’indagine di Forbes
Mariah Carey da tantissimi anni è nota anche come la “Regina del Natale”, per merito della super hit “All I Want for Christmas Is You”, pubblicata nel 1994. Secondo Forbes, poco dopo la sua release, il brano ha portato 60 milioni di dollari di royalties nelle casse della popstar: da allora il valore della canzone non ha fatto che aumentare, aggiungendo milioni di dollari al capitale della cantante anno dopo anno. La rivista economica ha segnalato che il brano in un’analisi eseguita da da The Economist incassa una media di 2,5 milioni di royalties. Per il New York Post, la cifra si agirebbe sui 3 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
