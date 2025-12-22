Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia, espresso in euro per kWh. Analizzando i dati più recenti, il PUN medio del 22 Dicembre 2025 si attesta a 0,1138 €kWh (113,773797 €MWh). Negli ultimi mesi, il prezzo ha mostrato una certa volatilità, oscillando tra valori minimi di circa 0,0477 €kWh (47,739380 €MWh il 25 Maggio 2025) e massimi superiori a 0,1928 €kWh (192,837190 €MWh il 20 Gennaio 2025). Nel mercato libero, il prezzo finale per il consumatore dipende dal contratto scelto, ma il PUN rappresenta la base di riferimento su cui vengono aggiunti costi di commercializzazione, trasporto, oneri di sistema e imposte. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

