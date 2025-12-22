Quanti soldi guadagna Perugia con la vittoria al Mondiale per Club? Le cifre per il terzo sigillo

Perugia ha vinto il Mondiale per Club 2025 di volley maschile, festeggiando a Belem (Brasile) al termine di un’autentica cavalcata caratterizzata da quattro vittorie per 3-0 e da un successo al tie-break. La corazzata umbra è stata semplicemente impeccabile in terra sudamericana, riuscendo a battere i giapponesi dell’Osaka Bluteon in finale e conquistando così il terzo titolo iridato della propria storia dopo quelli festeggiati nel 2022 a Betim (Brasile) e nel 2023 a Bangalore (India). La Sir Sicoma Monini ha rispettato il pronostico della vigilia, riuscendo a imporsi da Campione d’Europa in un contesto altamente competitivo e probante dal punto di vista tecnico. 🔗 Leggi su Oasport.it

