Quanti soldi guadagna Perugia con la vittoria al Mondiale per Club? Le cifre per il terzo sigillo

22 dic 2025

Perugia ha vinto il Mondiale per Club 2025 di volley maschile, festeggiando a Belem (Brasile) al termine di un’autentica cavalcata caratterizzata da quattro vittorie per 3-0 e da un successo al tie-break. La corazzata umbra è stata semplicemente impeccabile in terra sudamericana, riuscendo a battere i giapponesi dell’Osaka Bluteon in finale e conquistando così il terzo titolo iridato della propria storia dopo quelli festeggiati nel 2022 a Betim (Brasile) e nel 2023 a Bangalore (India). La Sir Sicoma Monini ha rispettato il pronostico della vigilia, riuscendo a imporsi da Campione d’Europa in un contesto altamente competitivo e probante dal punto di vista tecnico. 🔗 Leggi su Oasport.it

