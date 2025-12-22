Quando tornerà Lukaku | l’annuncio cambia tutto in casa Napoli!

Il Napoli nella serata di domani ha la possibilità di portare a casa il primo titolo che la stagione calcistica dà la possibilità di alzare. Stiamo parlando della Supercoppa Italiana, con la finale che verrà giocata da Bologna e Napoli. Nel frattempo, i partenopei hanno riavuto il ritorno in gruppo di Romelu Lukaku, che scalpita per il rientro in campo. Per Marchegiani, il belga al 100% della condizione toglierà il posto da titolare a Hojlund. Marchegiani su Lukaku: “Al suo ritorno sarà il titolare”. Romelu Lukaku, come previsto dai tempi di recupero, è rientrato ad allenarsi in gruppo nel periodo della Supercoppa Italiana. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

