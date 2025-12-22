Quando rientra Calhanoglu? Con l’Atalanta Chivu è…

Quando rientra Calhanoglu? Con l’Atalanta Chivu è pronto a tornare in campo. Dopo l’eliminazione in Supercoppa e alcuni giorni di analisi, l’Inter si concentra sul presente e sul futuro, contando sulla disponibilità e sull’esperienza del centrocampista turco per migliorare le proprie prestazioni.

Quando rientra Calhanoglu. Dopo l’eliminazione in Supercoppa e qualche giorno di riflessione, l’ Inter guarda avanti e ritrova una delle sue certezze principali. Hakan Calhanoglu è pronto a riprendersi il centrocampo nerazzurro dopo aver osservato da spettatore la semifinale contro il Bologna. Il turco lavorerà per tutta la settimana con l’obiettivo di tornare titolare nel prossimo impegno di campionato. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, lo stop forzato e l’assenza dal dischetto a Riad fanno ormai parte del passato. Il quotidiano descrive il ritorno del numero 20 come la naturale “ riconsegna delle chiavi del centrocampo ” da parte di Chivu, evidenziando come Calhanoglu rappresenti una figura centrale nel gioco dell’ Inter, chiamata a dirigere tempi e manovra con la consueta autorevolezza. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Leggi anche: L’Inter perde Acerbi fino a gennaio, nessun esame per Calhanoglu: quando rientra il centrocampista turco Leggi anche: Infortuni Inter, quando tornano Calhanoglu e Acerbi: la speranza di Chivu Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Calhanoglu e Acerbi, arriva il verdetto UFFICIALE sugli stop: i tempi di recupero - Notizie significative in merito ai tempi di recupero di Hakan Çalhanoglu e Francesco Acerbi, infortunatisi durante Inter- spaziointer.it

Var, Chivu e Calhanoglu: è bufera durante Atletico Madrid-Inter - Tifosi dell’Inter scatenati dopo il gol di Julian Alvarez che ha portato avanti l’Atletico di Simeone. calciomercato.it

Chivu: “Calhanoglu non si discute. Il rumore dei nemici? Non m’interessa” - Chivu ritrova i tre punti dopo lo stop di Napoli e commenta così ai microfoni di Dazn la vittoria contro la viola: "Era importante ... tuttosport.com

BASTONI ERA NECESSARIO? ???? DEA FORMATO EUROPA! ????? | Inter 0-1 Liverpool / Atalanta 2-1 Chelsea

SOLO INTER 1908 #SupercoppaItaliana #BolognaInter CALHANOGLU TORNA IN GRUPPO! Il faro del centrocampo nerazzurro è di nuovo acceso. Hakan Calhanoglu rientra in gruppo dopo lo stop accusato in Champions contro il Liverpool. Una notizia che p - facebook.com facebook

#Acerbi ha accusato risentimento al bicipite femorale della coscia destra: rientrerà il 28 dicembre o direttamente nel 2026 #Calhanoglu, al momento, non sarà sottoposto a nessuna risonanza: salterà il Genoa, ma potrà esserci in Supercoppa x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.