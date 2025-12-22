Quando partono Vinatzer e gli azzurri oggi slalom Alta Badia 2025 | orari n di pettorale tv

Alex Vinatzer sarà il punto di riferimento dell’Italia nello slalom dell’Alta Badia, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino a cui il Bel Paese si presenterà con sei atleti. L’altoatesino ha faticato nel gigante della domenica, ma ora sarà chiamato a risalire la china tra i pali stretti, con la speranza di riuscire ad abbassare il pettorale di partenza in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Saranno impegnati anche Tommaso Sala, Tobias Kastlunger, Matteo Canins, Simon Maurberger, Tommaso Saccardi. LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM IN ALTA BADIA ALLE 10.00 E 13.30 L’appuntamento è per lunedì 22 dicembre: prima manche alle ore 10. 🔗 Leggi su Oasport.it

