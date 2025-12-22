Quando lo sci alpino oggi in tv | orari slalom Alta Badia startlist streaming

La Coppa del mondo di sci alpino torna protagonista, in un insolito lunedì, con l’ultima gara prima della breve pausa per le festività natalizie. L’Alta Badia ospita infatti il ritorno in pista dello slalom speciale: le due manche si disputeranno alle 10:00 e alle 13:30. LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM IN ALTA BADIA ALLE 10.00 E 13.30 Il quarto appuntamento stagionale dedicato agli specialisti dei pali stretti propone l’ostico esame della storica Gran Risa. L’immagine più calzante sembra quella di una disciplina che cerca ancora il suo padrone: le prime tre gare si sono infatti concluse con altrettanti vincitori. 🔗 Leggi su Oasport.it

