In un tempo in cui il rapporto tra imprese e società è spesso raccontato in modo caricaturale — o come filantropia di facciata o come cinismo puro — iniziative come il programma di volontariato d’impresa avviato da Eni meritano di essere lette con un’attenzione diversa. Non per celebrarle, ma per capire cosa dicono di un cambiamento più profondo nel modo in cui il lavoro si intreccia con le comunità. In poco più di sei mesi dal lancio, le persone di Eni hanno donato oltre 500 giornate di lavoro a enti del Terzo Settore, un numero che, tradotto, equivale a quasi due anni di attività lavorativa messi a disposizione della collettività. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Quando il volontariato entra nell’orario di lavoro

Leggi anche: Comunicato Stampa: Ambiente di Lavoro Ideale: AP Commerciale entra nell'élite "Italy's Best Employers 2026"

Leggi anche: Discriminazione organizzativa: quando l’orario di lavoro diventa un ostacolo alla parità

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Volontariato, ecco le competenze utili anche per il lavoro - Un’Italia fatta di giovani e meno giovani che scoprono, spesso senza aspettarselo, che il volontariato non è solo aiuto, ma anche ... avvenire.it

Il volontariato entra a scuola: seminando solidarietà tra i giovani. Uno degli obiettivi più cari alla Locanda del Samaritano è proprio questo: avvicinare le nuove generazioni al mondo del volontariato e alla cultura del dono. Due momenti questa settima - facebook.com facebook