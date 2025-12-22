Quando anche un font diventa politica

“Un font non è mai solo un font”. Può davvero una scelta tipografica escludere milioni di persone? Tra dati, domande scomode e responsabilità istituzionali, l’articolo analizza quando il design diventa una questione di diritti. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

quando anche un font diventa politica

Il povero font Calibri dichiarato illegale e messo al bando nei documenti ufficiali.

La battaglia di Trump contro il font Calibri - L'articolo La battaglia di Trump contro il font Calibri proviene da InsideOver. msn.com

