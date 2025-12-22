Qualiano il sindaco risponde a Borrelli | La città non è spenta venite a vedere

Il sindaco respinge le critiche di Borrelli e invita a verificare di persona le iniziative natalizie: ‘Il rispetto delle persone non è un dettaglio. Il sindaco di Qualiano Raffaele de Leonardis replica in modo netto e visibilmente irritato a Francesco Emilio Borrelli, dopo che il deputato ha ricondiviso un video in cui un commerciante descrive la città come “ spenta” durante il periodo natalizio. Secondo il primo cittadino, questa rappresentazione non corrisponde alla realtà. Il sindaco sottolinea le iniziative organizzate dall’amministrazione comunale e l’impegno dei commercianti, citando in particolare piazza Kennedy e gli eventi che hanno animato il centro cittadino, fino allo spettacolo delle fontane danzanti in piazza Rosselli, che avrebbe richiamato centinaia di persone tra famiglie, giovani e bambini. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

