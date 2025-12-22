Quali musei e mostre una è gratis a Milano sono aperti a Natale e a Capodanno
Mostre e musei aperti a Natale e Capodanno a Milano: cosa visitare durante le festività in città? Durante le vacanze natalizie e di inizio anno Milano conferma la propria vocazione culturale e il comune ha reso noto il programma delle aperture e degli orari che consentirà a cittadini e visitatori. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Leggi anche: Musei gratis a Roma domenica 2 novembre: quali visitare e che mostre vedere
Leggi anche: Domenica i musei sono in festa: ecco quali sono gratis e per chi
Le mostre d'arte e i musei gratis da vedere a Roma ad aprile 2025 - Domenica 2 aprile, in quanto prima del mese, i musei civici, l’area archeologica del Circo Massimo (dalle ore 9. tg24.sky.it
Musei gratis ai residenti e ticket alla Fontana di Trevi: Roma cambia tariffe dal 1° febbraio 2026 - Dal 1° febbraio 2026 Musei Civici e siti capitolini gratis ai residenti della Città Metropolitana. ilquotidianodellazio.it
Le mostre d'arte e i musei gratis a Roma da non perdere a maggio 2025 - Ma sono tanti anche i musei che aderiranno all’iniziativa promossa da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali: Musei Capitolini, Mercati di Traiano - tg24.sky.it
Carpi, musei e biblioteca aperti nel periodo festivo Il Museo chiude solo a Natale e Capodanno e proroga fino a domenica 11 gennaio le mostre in corso... - facebook.com facebook
A #Natale regala MUVE FRIEND CARD! Con MUVE FRIEND CARD potrai accedere senza limiti ai Musei Civici di Venezia, partecipare a eventi esclusivi e alle inaugurazioni su invito delle mostre in programma, oltre a visitare gratuitamente le mostre ins x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.