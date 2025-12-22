Putin vuole tutta l' Ucraina poi punterà i Paesi Baltici | l' allarme Usa |Autobomba a Mosca ucciso un generale Sospetti su Kiev

Il dossier della Cia: “Putin vuole tutta l’Ucraina e i Paesi Baltici” - L'intelligence americana mette in guardia: i piani di Putin includono il controllo totale dell'Ucraina e il ritorno dei Paesi Baltici nell'area russa ... ilfattoquotidiano.it

Russia, l'intelligence americana e i dubbi sulla tregua: «Putin vuole tutta l’Ucraina e minaccia i Baltici» - Le agenzie d’intelligence americane mettono in guardia su Vladimir Putin: il leader russo non ha mai cambiato idea né ridimensionato i suoi obiettivi di guerra. ilmattino.it

"US Intelligence assesses that Russia seeks to avoid a larger war with NATO." Invece per i nostri giornali e i nostri politici Putin vuole arrivare a Lisbona. Chissà perché lo dicono... x.com

Intelligence Usa: Putin vuole tutta l'ex Urss. Kiev: attaccherà i Baltici nel 2027. Miami, Witkoff vede il russo Dmitriev. Zelensky: gli americani propongono un incontro a tre. Droni di Kiev contro un aeroporto in Crimea, una piattaforma e una nave pattuglia nel Ca - facebook.com facebook

