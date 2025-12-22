Putin vuole tutta l' Ucraina e poi punterà ai Paesi Baltici | l' allarme dell' intelligence Usa che contraddice Trump

Recenti rapporti dell'intelligence statunitense indicano che la Russia, sotto la guida di Putin, potrebbe avere l'obiettivo di espandersi ulteriormente in Ucraina e nei Paesi Baltici. Questa valutazione è in contrasto con le dichiarazioni di Trump e ha suscitato reazioni da parte di altri esponenti politici, come la deputata Gabbard, che accusano le fonti di voler screditare il presidente. La situazione rimane complessa e in evoluzione, con molteplici punti di vista in campo.

Il dossier della Cia: “Putin vuole tutta l’Ucraina e i Paesi Baltici” - L'intelligence americana mette in guardia: i piani di Putin includono il controllo totale dell'Ucraina e il ritorno dei Paesi Baltici nell'area russa ... ilfattoquotidiano.it

L'intelligence Usa lancia un avvertimento su Putin: "Vuole tutta l'Ucraina e punta a ex Stati sovietici" - Avvertimento dall’intelligence USA: Putin conserva ambizioni espansionistiche oltre l’Ucraina, mirando ai territori ex sovietici e alla stabilità europea. notizie.it

"US Intelligence assesses that Russia seeks to avoid a larger war with NATO." Invece per i nostri giornali e i nostri politici Putin vuole arrivare a Lisbona. Chissà perché lo dicono... x.com

Intelligence Usa: Putin vuole tutta l'ex Urss. Kiev: attaccherà i Baltici nel 2027. Miami, Witkoff vede il russo Dmitriev. Zelensky: gli americani propongono un incontro a tre. Droni di Kiev contro un aeroporto in Crimea, una piattaforma e una nave pattuglia nel Ca - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.