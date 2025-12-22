Putin vuole tutta l' Ucraina e poi punterà ai Paesi Baltici | l' allarme dell' intelligence Usa che contraddice Trump

22 dic 2025

Recenti rapporti dell'intelligence statunitense indicano che la Russia, sotto la guida di Putin, potrebbe avere l'obiettivo di espandersi ulteriormente in Ucraina e nei Paesi Baltici. Questa valutazione è in contrasto con le dichiarazioni di Trump e ha suscitato reazioni da parte di altri esponenti politici, come la deputata Gabbard, che accusano le fonti di voler screditare il presidente. La situazione rimane complessa e in evoluzione, con molteplici punti di vista in campo.

Tutti gli ultimi report mostrano come Mosca non intenda fermarsi. Ma la direttrice nazionale Gabbard contrattacca: «Guerrafondai, vogliono sabotare il presidente». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

