Se ci fosse un manuale intitolato «come prendere tempo fingendo di fare quello che dico mentre invece sto facendo tutt’altro», sicuramente sarebbe a firma Vladimir Putin. Dopo aver respinto ogni ipotesi di pace, sabotato ogni dialogo, con il vertice di Miami ancora in corso, prima fa sapere che di un incontro con la controparte ucraina non se ne parla nemmeno, poi fa dire al suo portavoce di essere pronto a parlare faccia a faccia con il presidente francese Emmanuel Macron. Lo stesso che lui e il suo cerchio tragico hanno, nel corso degli ultimi anni, minacciato, insultato, sbeffeggiato e ignorato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Putin bluffa ma non arretra. Ora vuole il duello con Macron

