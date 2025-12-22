Putin bluffa ma non arretra Ora vuole il duello con Macron
Se ci fosse un manuale intitolato «come prendere tempo fingendo di fare quello che dico mentre invece sto facendo tutt’altro», sicuramente sarebbe a firma Vladimir Putin. Dopo aver respinto ogni ipotesi di pace, sabotato ogni dialogo, con il vertice di Miami ancora in corso, prima fa sapere che di un incontro con la controparte ucraina non se ne parla nemmeno, poi fa dire al suo portavoce di essere pronto a parlare faccia a faccia con il presidente francese Emmanuel Macron. Lo stesso che lui e il suo cerchio tragico hanno, nel corso degli ultimi anni, minacciato, insultato, sbeffeggiato e ignorato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Macron vuole riaprire il dialogo con Putin (che parla solo con gli Usa)
Leggi anche: Ucraina, perché Putin vuole parlare con Macron
Putin bluffa ma non arretra. Ora vuole il duello con Macron.
Putin bluffa ma non arretra. Ora vuole il duello con Macron - Mossa a sorpresa del Cremlino: "Pronti a parlare con il presidente francese" ... msn.com
Vladimir Putin: "L'Ucraina arretra, ma non vuole risolverla con mezzi pacifici. Fallita la rapina dell'Ue sugli asset russi" - Conferenza di fine anno per il presidente russo che non vede attualmente alcuna volontà da parte di Kiev di discutere la questione territoriale e ... huffingtonpost.it
In questo momento, sia la stampa di regime che i guerrafondai nostrani stanno prendendo in giro Putin e spacciando le sue parole per l'ennesimo bluff. Putin ha detto così: «Voglio la pace, ma Kiev rifiuta l’accordo». Ora, se leggiamo attentamente le parole di - facebook.com facebook
Putin e il bluff: "Voglio la pace, Ucraina no". Niente accordo e guerra infinita, lo scenario x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.