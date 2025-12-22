Le recenti dichiarazioni contrastano con le azioni sul campo, mentre le rivelazioni di intelligence indicano un rafforzamento dei piani di espansione di Putin. Dopo incontri diplomatici, gli Stati Uniti affermano che la Russia dichiara di voler perseguire la pace, ma i segnali provenienti da fonti indipendenti suggeriscono una strategia diversa. La situazione rimane complessa e in evoluzione, richiedendo attenzione e analisi costante.

La diplomazia smentita dalle rivelazioni di intelligence. Dopo i colloqui a Miami tra l'inviato speciale Usa, Steve Witkoff, e l'omologo russo Kirill Dmitriev, gli Stati Uniti sostengono che la Russia è “pienamente impegnata per la pace”. Ma i report dell'intelligence americana lanciano un monito. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Putin accelera i suoi piani di conquista: prima l'intera Ucraina, poi i Baltici

Leggi anche: I piani segreti di Putin, 007 Kiev: “Attaccherà i Baltici nel 2027”. Intelligence Usa: “Vuole tutta l’Ucraina ed ex Paesi sovietici”

Leggi anche: «Putin vuole tutta l'Ucraina e poi punterà ai Paesi Baltici»: l'allarme dell'intelligence Usa

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Guerra Ucraina-Russia, Putin: Pronti a negoziare soluzione pacifica. Meloni: No a soldati italiani a Kiev; Trump accelera sui colloqui: «Ci mettono troppo tempo». Oggi nuovo round a Miami; Zelensky accelera | presto nuovi piani di pace Mosca frena sui territori e smentisce Trump.

Putin tende la mano a Trump: i suoi piani per l’annessione della Groenlandia sono seri - Il leader del Cremlino: difenderemo i nostri interessi, anche con aumento del numero dei militari russi nell’Artico. milanofinanza.it

L’avviso di Putin: “I piani di Trump sulla Groenlandia sono qualcosa di serio” - Vladimir Putin ha dichiarato che i piani statunitensi per l’annessione della Groenlandia sono seri. ilfattoquotidiano.it

Perché l’Europa teme la pace di Putin e accelera i piani militari comuni - Nei giorni in cui si cerca di imbastire un piano che porti al cessate il fuoco in Ucraina, emerge un piano della Germania per prepararsi ad un attacco russo, ... corriereadriatico.it

Nato, truppe, Ue: accordo pronto su tutto, tranne che sui territori. Accelerazione dagli Usa. “Negoziati chiusi al 90%”, ma i Volenterosi rilanciano l’idea di soldati sul campo, contro il veto di Putin. Di Michela A.G. Iaccarino x.com

Da quando Putin, è salito al potere, nel Paese sono stati eretti circa cento monumenti in onore di Stalin, una tendenza che ha subito un'accelerazione dopo l'annessione della Crimea nel 2014 - facebook.com facebook