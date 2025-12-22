Puglia trekking – il tetto di Puglia | monte Cornacchia

Domenica 28 alle 9.30, Puglia Trekking propone un'escursione sulla cima più elevata della regione: Monte Cornacchia. Un’occasione per scoprire il paesaggio e la natura del territorio, accompagnati da guide esperte. L'itinerario è pensato per chi desidera immergersi nella tranquillità e nella bellezza del paesaggio pugliese, raggiungendo il punto più alto della regione. L'escursione si concluderà con un momento di condivisione e relax.

Domenica 28 – ore 09.30Puglia Trekking – Il Tetto di Puglia: Monte CornacchiaVi accompagniamo sulla cima più alta della Puglia: Monte Cornacchia. Con un affascinante percorso ad anello, attraverseremo boschi di querce e conifere fino a raggiungere le ampie praterie di montagna, dove lo sguardo si.

