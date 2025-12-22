Puglia archeo trekking e laboratori in masseria – la gravina di Monsignore

Domenica 28 dicembre alle ore 10.00, la Puglia Archeo Trekking organizza un evento presso la Gravina di Monsignore, che include escursioni nella natura e laboratori in masseria. L'iniziativa è pensata per coinvolgere famiglie e appassionati di storia e cultura locale, offrendo un'occasione di conoscenza e relax in un ambiente autentico. La giornata si concluderà con attività pensate per condividere tradizioni e scoperte.

Domenica 28 dicembre – ore 10.00Puglia Archeo Trekking + Laboratori in Masseria – La Gravina di MonsignoreUna giornata speciale che unisce natura, tradizioni rurali e attività per famiglie. Inizieremo con un trekking emozionante nella suggestiva Gravina di Monsignore, una lama dalle pareti fino a.

