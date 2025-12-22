Provinciali depositata la lista del Partito Democratico | c’è anche Lanzara

Tempo di lettura: < 1 minuto È stata ufficialmente depositata la lista del Partito Democratico in vista delle elezioni provinciali in programma l’11 gennaio prossimo. Il partito si presenta al voto per la conquista di un seggio a Palazzo Sant’Agostino, sede istituzionale della Provincia di Salerno, con una squadra ampia e rappresentativa dei diversi territori del Salernitano. Sedici i candidati in campo, espressione di amministratori ed esponenti politici già attivi a livello locale, chiamati a confrontarsi in una competizione che si rivolge, come noto, esclusivamente agli amministratori dei Comuni della provincia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Provinciali, depositata la lista del Partito Democratico: c’è anche Lanzara Leggi anche: Candidati del Partito Democratico alle Elezioni Regionali Campania 2025: la lista completa Leggi anche: Elezioni provinciali, Fratelli d'Italia è il primo partito a presentate la lista: ecco i candidati Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Elezioni provinciali 2026, al via il deposito delle liste a Palazzo Sant'Agostino; PROVINCIALI 2026. DEPOSITATA A PALAZZO SANT’AGOSTINO LA LISTA DEL PARTITO DEMOCRATICO; Elezioni provinciali, Fratelli d'Italia è il primo partito a presentare la lista: ecco i candidati; Elezioni provinciali, Fratelli d'Italia è il primo partito a presentare la lista: ecco i candidati. Elezioni provinciali: ecco la lista di Fratelli d’Italia - Fratelli d’Italia è stato il primo partito a depositare, presso gli Uffici Elettorali della Provincia di Salerno, la lista per le elezioni Provinciali, in programma per domenica 11 Gennaio 2026. infocilento.it

