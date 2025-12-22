Provinciali depositata la lista ‘A Testa Alta’ | tutti gli uomini di De Luca

Tempo di lettura: < 1 minuto È stata depositata nel pomeriggio di ieri, domenica 21 dicembre, la lista A Testa Alta, pronta a scendere in campo nella prossima tornata elettorale per la Provincia di Salerno, in programma domenica 11 gennaio. Una squadra che guarda con chiarezza all’area politica riconducibile al governatore Vincenzo De Luca, puntando su amministratori e figure già radicate nei territori. La lista A Testa Alta si presenta al voto per il rinnovo del Consiglio Provinciale, con l’obiettivo di rafforzare la propria rappresentanza a Palazzo Sant’Agostino, in una competizione che, come noto, coinvolge esclusivamente sindaci e consiglieri comunali del Salernitano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

