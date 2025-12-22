Provincia Romoli rieletto presidente con 507 voti e un cuoricino | Piena legittimazione dalle urne

Alessandro Romoli è stato riconfermato presidente della Provincia di Viterbo con 507 voti. Lo spoglio, svolto questa mattina a palazzo Gentili, ha confermato la sua piena legittimazione dal voto popolare. Nonostante si trattasse di una candidatura unica, l'esito evidenzia un sostegno stabile per la guida del territorio, offrendo un quadro chiaro sulla situazione politica locale.

Alessandro Romoli è stato confermato presidente della Provincia di Viterbo. Lo spoglio, avvenuto questa mattina a palazzo Gentili, ha certificato l'esito di un'elezione a candidatura unica, ma che ha riservato comunque dati politici per il governo del territorio.I numeriL'affluenza si è attestata.

